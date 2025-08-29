Trend Logo
Abo

Deutsche Importpreise weiter spürbar gesunken

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Rückgang um 1,4 Prozent im Juli
 © APA/APA/dpa/Christian Charisius
©APA/APA/dpa/Christian Charisius
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die deutschen Importpreise sind weiter im Sinkflug. Sie gaben im Juli um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Befragte Experten hatten nur einen Rückgang um 1,2 Prozent erwartet, nach einem Minus von 1,4 Prozent im Juni. Zum Vormonat sanken die Einfuhrpreise um 0,4 Prozent. Hier war von Ökonomen nur ein Minus von 0,3 Prozent veranschlagt worden.

von

Gedrückt wurden die Importpreise im Juli erneut durch billigere Energie: Sie kostete um 12,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und um 0,7 Prozent weniger als im Juni 2025. Dagegen verteuerten sich aus dem Ausland bezogene Nahrungsmittel deutlich: Für diese mussten um 9,4 Prozent mehr bezahlt werden als im Juli 2024. Besonders Orangensaft (+41,6 Prozent), Kaffee (+34,5 Prozent) und Rindfleisch (+30,9 Prozent) verteuerten sich binnen Jahresfrist deutlich.

Da die deutsche Wirtschaft sehr viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland ordert, wirken sich Einfuhrpreise früher oder später auch auf die allgemeine Inflation aus. Im Juli lag die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen bei 2,0 Prozent. Für die am Nachmittag anstehenden Daten für August erwarten Ökonomen einen Anstieg auf 2,1 Prozent.

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren