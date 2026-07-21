Deutsche Finanzaufsicht prüft Jungheinrich-Halbjahresbilanz

Es geht um die Bewertung von Vermögenswerten - vor allem von Mietgeräten und Vorräten - im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Russland-Geschäfts, die möglicherweise fehlerhaft sei. Die Ankündigung drückte die Jungheinrich-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate um knapp fünf Prozent.

Jungheinrich teilte mit, der Konzern stehe mit der BaFin im Austausch. Der Gabelstaplerhersteller hatte seine Russland-Tochter Jungheinrich Lift Truck OOO im Juli 2025 mit Verlust an einen russischen Finanzinvestor verkauft und deshalb seine Gewinnerwartungen deutlich gesenkt.