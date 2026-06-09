Deutsche Exporte steigen überraschend den 3. Monat in Folge

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es im März ein Plus von 0,3 Prozent und im Februar von 3,6 Prozent gegeben hatte. Die Importe legten im April um 1,2 Prozent auf 122,1 Mrd. Euro zu.

Die Exporte in die EU-Staaten stiegen um 1,0 Prozent auf 79,1 Mrd. Euro. Die meisten Ausfuhren in ein einzelnes Land gingen erneut in die USA: Dorthin wurden deutsche Waren im Wert von 11,4 Mrd. Euro geliefert, das waren 1,8 Prozent mehr als im Vormonat. Das deutsche China-Geschäft schrumpfte dagegen: Die Ausfuhren in die Volksrepublik sanken um 3,5 Prozent zum Vormonat auf 5,8 Mrd. Euro.

Ob der Aufwärtstrend anhält, ist fraglich: Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft ist aktuell so schlecht wie seit über einem Jahr nicht mehr. Das Barometer für die Exporterwartungen sank von minus 1,2 Zählern im April auf minus 5,5 Punkte im Mai, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der schlechteste Wert seit April 2025. "Trotz einer Erholung des Exportgeschäfts im ersten Quartal bleiben die Aussichten schwierig", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Die geopolitische Unsicherheit ist weiterhin hoch."

Zu einem ähnlichen Befund kommt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), die 23.000 Unternehmen befragt hat. Demnach rechnen 29 Prozent der Industriebetriebe mit sinkenden Ausfuhren, nur 19 Prozent mit steigenden. "Die ersten Anzeichen einer Exporterholung zu Jahresbeginn hat der Nahost-Schock zunichtegemacht", so die DIHK.