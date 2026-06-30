Abo

Deutsche Einfuhrpreise steigen im Mai erneut stark

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Energiepreise legten von Mai 2025 auf Mai 2026 um 37,2 Prozent zu
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Angesichts des Ölpreisschocks in Folge des Iran-Kriegs sind die Preise für nach Deutschland importierte Güter im Mai stärker als erwartet gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Einfuhrpreise um 6,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Hintergrund ist die seinerzeitige faktische Sperrung der Straße von Hormuz für Transporte für Öl und Gas.

von

Es war der stärkste Anstieg seit Dezember 2022. Analysten hatten mit einem Plus von 6,5 Prozent gerechnet. Im Jänner und Februar waren die Importpreise noch jeweils um 2,3 Prozent gesunken. Doch schon seit März legen sie wieder zu, und im April hat sich der Anstieg bereits beschleunigt.

Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Mai 2026 gegenüber Mai 2025 hatte der Anstieg der Preise für Energie mit plus 37,2 Prozent und für Vorleistungsgüter mit plus 10,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat legten die Einfuhrpreise ebenfalls stärker zu als gedacht. Hier wurde ein Plus von 0,7 Prozent gemeldet. Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Nur jetzt ein ganzes Jahr trend. für nur €10,99 pro Monat!

Jetzt abonnieren!