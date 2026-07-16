Deutsche Chemieindustrie verlagert Investitionen ins Ausland

Auch das operative Geschäft bleibt schwach: Im ersten Halbjahr sank die Produktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent, der Umsatz verringerte sich um 1 Prozent auf 106 Mrd. Euro.

Der Anstieg des Inlandsumsatzes um 2 Prozent sei vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen. So hätten Kunden wegen der Sperrung der Straße von Hormuz aus Sorge vor Versorgungsengpässen ihre Lager aufgefüllt. Zudem habe der Wettbewerbsdruck aus Asien vorübergehend nachgelassen.

"Wir erleben nur eine Atempause, keine Trendwende", betonte VCI-Präsident Markus Steilemann. Für das Gesamtjahr rechnet der VCI mit einem weiteren Produktionsrückgang von 1,5 Prozent. Auf eine konkrete Umsatzprognose verzichtete der Verband wegen der hohen Unsicherheiten erneut.

Besonders besorgt zeigte sich der VCI über die strukturelle Schwäche des Standorts Deutschland. Mit produktiven Nettoinvestitionen von 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung bilde die Bundesrepublik im internationalen Vergleich das Schlusslicht. Als größtes Investitionshemmnis nannten 86 Prozent der Unternehmen die hohen Kosten, dicht gefolgt von der Energie- und Klimapolitik.

Die anhaltende Schwäche schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder: Die Zahl der Beschäftigten sank in der Branche um ein Prozent auf 471.500. Der VCI-Umfrage zufolge beklagen 83 Prozent der Unternehmen, dass die Risiken einer Deindustrialisierung nicht ausreichend ernst genommen würden. Steilemann bezeichnete das jüngste Reformpaket der schwarz-roten Bundesregierung in Berlin zwar als ersten ernsthaften Versuch, regulatorische Fesseln zu lösen. Dieser Kurs müsse nun jedoch konsequent fortgesetzt werden. Nötig seien wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern, niedrigere Arbeitskosten und ein konsequenter Bürokratieabbau.