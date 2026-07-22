Deutsche Börse legt stärker zu als erwartet

Das Unternehmen schnitt besser ab, als Experten erwartet hatten. Die Prognosen für den Nettoerlös und den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne das Treasury-Ergebnis wurden indes bestätigt. Bei letzterem ist die Deutsche Börse wegen der Zinserwartungen und höheren Bareinlagen inzwischen etwas optimistischer und rechnet mit einem Wert von mehr als 700 Millionen Euro. Bisher hatte die Deutsche Börse beim Treasury-Ergebnis mit einem leichten Rückgang auf 700 Millionen Euro gerechnet.

Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate nach Bekanntgabe der Zahlen um etwas mehr als ein Prozent zu.