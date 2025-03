Deutsche Baubranche mit Umsatzsprung

© APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach einem schwachen Jahr 2024 hat das deutsche Bauhauptgewerbe im Jänner deutlich mehr Aufträge bekommen und einen Umsatzsprung verzeichnet. Der preisbereinigte Auftragseingang am Bau stieg um 5,2 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Gemessen am Vorjahresmonat gab es ein Plus von gut 10 Prozent. Dabei stiegen die Aufträge sowohl im Hochbau, der vor allem von Wohnungsbau abhängt als auch im Tiefbau, zu dem der Straßenbau zählt.

von APA