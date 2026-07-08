Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück

Auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt verkaufte das Unternehmen ebenfalls 8 Prozent mehr. Die im Frühjahr 2025 eingeführten Zölle von US-Präsident Donald Trump hatten dort zwischenzeitlich für einen heftigen Einbruch der Bestellungen und Verkäufe gesorgt. Bei der Marke Mercedes-Benz Trucks, die vor allem in Europa und Lateinamerika stark ist, gab es ein Plus von 10 Prozent im Fahrzeugabsatz. In der kleineren Sparte mit Bussen setzte es für Daimler Truck im Quartal hingegen ein Minus von 13 Prozent.