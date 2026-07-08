Dai Nippon Printing übernimmt Austriacard

Darüber hinaus hätten nun die Vorstandsmitglieder, die insgesamt 0,71 Prozent der Austriacard-Aktien gehalten haben, ihre Anteile der DNP angedient, hieß es in der Aussendung. Damit hat das Unternehmen die gesetzte Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent überschritten. Der Angebotspreis liegt bei 10 Euro je Aktie. Das Angebot läuft noch bis zum 21. August 2026.

Austriacard ist ein B2B-Anbieter für sichere Daten, Smart Cards und Zahlungslösungen, unter anderem ist das Unternehmen für die Produktion der österreichischen Gesundheitskarte E-Card verantwortlich. Austriacard ist seit 2023 im prime market der Wiener Börse notiert. Im Frühhandel standen die Papiere um 2,35 Prozent im Minus bei 9,54 Euro.