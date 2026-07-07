Abo

D: Unternehmen steigerten Produktion stärker als erwartet

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Industrie, Bau und Energieversorger stellten 0,9 Prozent mehr her
 © APA/APA/dpa/Uwe Anspach
©APA/APA/dpa/Uwe Anspach
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Mai stärker als erwartet hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,9 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem es im April bereits zu einem Plus von 0,2 Prozent gereicht hatte.

von

"Ein Lebenszeichen – aber noch kein Comeback", kommentierte Ökonom Michael Herzum vom Fondsanbieter Union Investment die Entwicklung. "Die Stabilisierung ist noch kein Aufschwung." Der strukturelle Wettbewerbsverlust in den vergangenen Jahren habe die Produktion auf das Niveau von 2010 zurückgeworfen. Das zeige, wie tief die industrielle Aushöhlung reiche. "Die deutsche Industrie hat den Abwärtstrend gestoppt, aber der Weg aus der Krise führt nicht im Sprint nach oben, sondern im Schneckentempo", betonte Herzum.

Zuwächse in der Automobilindustrie

Die Industrie allein erhöhte ihre Produktion im Mai um 0,8 Prozent zum Vormonat. Die positive Entwicklung ist maßgeblich auf die Zuwächse in der Automobilindustrie zurückzuführen (+3,6 Prozent). In den energieintensiven Industriezweigen - die unter gestiegenen Energiepreisen infolge des Iran-Kriegs leiden - legte die Erzeugung um 0,2 Prozent zu.

Auch der Anstieg im Baugewerbe von 0,9 Prozent beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Die Energieerzeugung legte mit 0,8 Prozent ähnlich stark zu. Im weniger schwankenden Dreimonatsvergleich lag die Produktion von März bis Mai minimal um 0,1 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

LUDWIGSHAFEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Uwe Anspach

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Nur jetzt ein ganzes Jahr trend. für nur €10,99 pro Monat!

Jetzt abonnieren!