Chipkonzern Qualcomm übernimmt KI-Spezialisten Modular

"Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft entwicklerfreundlichen Plattformen gehört, die in unterschiedlichen Rechenumgebungen eingesetzt werden können", sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon. Einem früheren Medienbericht zufolge ist Qualcomm auch an Tenstorrent interessiert. Der Chipdesigner hat sich auf KI-Prozessoren spezialisiert.

Bisher ist Nvidia Weltmarktführer bei Hochleistungshalbleitern für Künstliche Intelligenz (KI). Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Entwicklungsumgebung Cuda. Sie ermöglicht es Programmierern, die maximale Leistung aus den Prozessoren herauszuholen.