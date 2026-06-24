Chipkonzern Qualcomm übernimmt KI-Spezialisten Modular

Der Halbleiterkonzern Qualcomm will seine Rechenzentrumssparte mit einem Zukauf stärken. Der weltgrößte Anbieter von Smartphonechips kündigte am Mittwoch die Übernahme der Softwarefirma Modular an. Diese bietet eine Plattform an, mit der KI-Modelle unabhängig von den verwendeten Prozessoren betrieben werden können. Qualcomm will für die Transaktion bis zu 19,2 Millionen Aktien ausgeben. Gemessen am Schlusskurs vom Dienstag sind dies knapp 4 Mrd. Dollar (3,5 Mrd. Euro).
von
"Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft entwicklerfreundlichen Plattformen gehört, die in unterschiedlichen Rechenumgebungen eingesetzt werden können", sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon. Einem früheren Medienbericht zufolge ist Qualcomm auch an Tenstorrent interessiert. Der Chipdesigner hat sich auf KI-Prozessoren spezialisiert.
Bisher ist Nvidia Weltmarktführer bei Hochleistungshalbleitern für Künstliche Intelligenz (KI). Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Entwicklungsumgebung Cuda. Sie ermöglicht es Programmierern, die maximale Leistung aus den Prozessoren herauszuholen.