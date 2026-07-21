Chipfertiger TSMC hebt Preise an - Zeitung

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Der taiwanesische Konzern TSMC will einem Zeitungsbericht zufolge zum Jahreswechsel die Preise um bis zu zehn Prozent anheben. Damit reagiere der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger auf steigende Kosten, schrieb das Wirtschaftsblatt "Nikkei Asia" am Dienstag unter Berufung auf Insider. Der taiwanische Konzern wollte sich auf Anfrage nicht direkt zu diesem Thema äußern. "Unsere Preisstrategie ist langfristig ausgerichtet und nicht opportunistisch", betonte ein Sprecher.

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