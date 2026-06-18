Abo

China genehmigt Milliarden-Fusion von Paramount und Warner

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Die Zustimmung der EU steht noch aus
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben einem Insider zufolge die 110 Milliarden Dollar (95 Milliarden Euro) schwere Fusion von Paramount Skydance und Warner Bros Discovery genehmigt. Zuvor hatten bereits das US-Justizministerium und eine Reihe anderer Länder wie Australien, Deutschland, Frankreich und Saudi-Arabien zugestimmt.

von

Die Zustimmung der Europäischen Union steht jedoch noch aus. Zuerst hatte das Nachrichtenportal Semafor über die Genehmigung berichtet.

CULVER CITY - USA: FOTO: APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Nur jetzt ein ganzes Jahr trend. für nur €10,99 pro Monat!

Jetzt abonnieren!