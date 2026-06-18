China genehmigt Milliarden-Fusion von Paramount und Warner

Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben einem Insider zufolge die 110 Milliarden Dollar (95 Milliarden Euro) schwere Fusion von Paramount Skydance und Warner Bros Discovery genehmigt. Zuvor hatten bereits das US-Justizministerium und eine Reihe anderer Länder wie Australien, Deutschland, Frankreich und Saudi-Arabien zugestimmt.

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