Chemikalienhändler Brenntag hebt Gewinnprognose für 2026 an

Grund für den unerwartet kräftigen Anstieg seien "eine robuste Nachfrage und verbesserte Margen im Zusammenhang mit den Marktverwerfungen im Mittleren Osten", hieß es in der Mitteilung. Im ersten Quartal hatte das operative EBITDA mit 306 Mio. Euro noch acht Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen.

Für das Gesamtjahr rechnet Brenntag nun mit einem operativen EBITDA von 1,25 bis 1,4 Milliarden Euro. Bisher lag die Spanne zwischen 1,15 und 1,35 Mrd. Euro. "Trotz des starken zweiten Quartals bleibt Brenntag angesichts der bestehenden Unsicherheiten und des Risikos einer Nachfrageschwäche in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig", erklärte das DAX-Unternehmen.