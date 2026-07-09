Ceconomy verspricht mehr Gewinn - Saturn neu positioniert

Um das Ziel zu erreichen, soll auch die Marke Saturn neu positioniert werden. "Wir wollen Saturn von MediaMarkt absetzen", sagte Ceconomy-Chef Remko Rijnders der Nachrichtenagentur Reuters: "Saturn wird sich auf Produkte konzentrieren, die innovativ und trendy sind." "Wir werden die Marke dabei erhalten", versicherte er. Es würden "Showrooms" von Saturn in MediaMarkt-Filialen eingerichtet. In Deutschland gibt es aktuell noch 27 Saturn-Filialen, in Österreich wurden bereits 2020 alle Saturn-Standorte in Mediamarkt-Filialen umgewandelt. Insgesamt solle das Filialnetz der Elektronikketten in Europa auch mittelfristig stabil gehalten werden, versicherte Rijnders.

Um das Wachstum voranzutreiben, setzt der Elektronikhändler verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI), sagte Rijnders. Die Technologie soll unter anderem für einen KI-gestützten Produktfinder beim Online-Shopping genutzt werden. Zudem soll KI die rund 50.000 Beschäftigten bei der Kundenberatung unterstützen, diese jedoch nicht ersetzen.

Der chinesische Konzern JD.com hatte zuletzt die Freigabe des deutsch Wirtschaftsministeriums für die Übernahmepläne erhalten. Sie wurde aber an Auflagen gekoppelt. Diese sollen etwa garantieren, dass personenbezogene Daten der Kunden von Ceconomy in Deutschland effektiv geschützt bleiben. MediaMarktSaturn werde weiter über eigene und unabhängige IT-Systeme und Daten verfügen, versicherte Ceconomy. Um Ceconomy profitabler zu machen, sollten aber auch Synergien mit JD.com gehoben werden - etwa im Bereich der Logistik, sagte der Ceconomy-Chef.

Die Pläne von JD.com werden weiter von mehreren Behörden untersucht. So prüft die EU-Kommission den Verdacht, dass der Konzern den Kauf mithilfe von Subventionen der Volksrepublik stemmt. JD.com hatte dies zurückgewiesen. Ceconomy rechnet weiter damit, dass JD.com im zweiten Halbjahr alle ausstehenden Genehmigungen erhalten wird.

JD.com würde durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops, deren Daten und Technik sowie über 1.000 Filialen erhalten und könnte dann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen. JD.com will die Düsseldorfer Holding im Fall einer genehmigten Übernahme von der Börse nehmen. Ceconomy wird bei der Transaktion mit rund 2,2 Mrd. Euro bewertet.