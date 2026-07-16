Britische Wirtschaft im Mai leicht gewachsen

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Die britische Wirtschaft ist im Mai etwas gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten nach einem leichten Rückgang im April mit einer Stagnation der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas gerechnet.

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