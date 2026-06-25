Brent-Preis rutscht auf Vorkriegsniveau

Am Vormittag wurde ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent mit Lieferung im August bei 72,90 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein Prozent tiefer als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 0,23 Prozent auf 69,79 Dollar.

Zeitweise rutschte die Notierung für Öl der Sorte Brent bis auf 72,24 Dollar und damit auf ein Niveau, das zuletzt vor dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar herrschte. Wie bereits in den vergangenen Tagen wurden die Ölpreise erneut durch die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs belastet. Zuletzt hatten sowohl die USA als auch der Iran nach ersten Gesprächen Fortschritte signalisiert, wenngleich ihre Darstellungen bisweilen auseinandergingen.

Zudem haben mehrere Öltanker die Straße von Hormuz durchqueren können. Die Meerenge ist eine für die Weltwirtschaft bedeutende Route für die Lieferung von Rohöl. Die Blockade der Meerenge infolge des Iran-Kriegs hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel getrieben.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seien bisher ohne große Zwischenfälle verlaufen, heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Neben dem zunehmenden Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz erklärten die Experten den starken Rückgang beim Ölpreis zudem mit Lagerbeständen im Iran. Sollten die Sanktionen der USA gegen den Iran nachhaltig gelockert bleiben, könnten die angesammelten Ölreserven des Förderlandes auf den Markt kommen und für ein zusätzliches Angebot sorgen.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 77,37 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag hatte der Preis 80,26 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.