Branchenverband: Jeder 5. Neuwagen in EU fährt elektrisch

Die beliebteste Antriebsart sind weiterhin Hybride mit einem Marktanteil von 37,8 Prozent. Insgesamt wurden im Mai 3,2 Prozent mehr Autos neu zugelassen. Seit Jahresanfang summiert sich der Anstieg damit auf vier Prozent. Während Deutschland, Spanien und Italien ein Wachstum schafften, wurden in Belgien, den Niederlanden, Schweden und Frankreich weniger Autos verkauft als vor Jahresfrist.

Bei den Herstellern verzeichnen vor allem chinesische Anbieter wie BYD, SAIC, Chery oder Leapmotor kräftige Zuwächse. Sie konnten in den ersten fünf Monaten ihre Verkäufe zum Teil auf das mehr als Sechsfache steigern. Der größte chinesische Hersteller BYD kommt inzwischen auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent und liegt damit spürbar vor Tesla. Von den großen europäischen Herstellern konnte Volkswagen zwar seinen Absatz steigern, das Plus von 1,5 Prozent reichte aber nicht, um den Marktanteil zu halten. Die Opel-Mutter Stellantis legte 5,7 Prozent zu, Renault, Toyota und Hyundai ließen dagegen Federn.