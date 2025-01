BP erwartet im vierten Quartal Gewinnrückgang

Zudem drohen Wertminderungen von 1 bis 2 Mrd. Dollar. Die Nachrichten sorgten an der Börse für ein Kursminus bis zu 3,1 Prozent. Im dritten Quartal betrug der Nettogewinn 2,27 Mrd. Dollar - das war der schwächste Wert seit dem vierten Quartal 2020, als die Gewinne während der Pandemie einbrachen. Die weltweite Nachfrage nach Benzin und Diesel ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während die Eröffnung neuer Ölraffinerien in Asien und Afrika zu einem Überangebot geführt hat. Der seit einem Jahr amtierende Konzernlenker Murray Auchincloss will BP auf Rendite trimmen, um den Kurs zu beflügeln, und hat daher den Ökokurs des Unternehmens abgebremst. BP will am 11. Februar die Quartalsbilanz veröffentlichen.