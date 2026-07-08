Börsengang von SMAG bringt knapp 130 Mio. Euro

Insgesamt wurden Aktien für 129,6 Millionen Euro verkauft. Nur 29,6 Millionen Euro davon gehen an das Unternehmen selbst, das damit die Produktionskapazität und den Vertrieb ausbauen will. SMAG stellt mobile Antennenmasten für militärische Anwendungen her und sitzt auf einem Auftragsbestand von insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Der Löwenanteil des Emissionserlöses geht an den Finanzinvestor Aequita aus München, der 2024 bei SMAG eingestiegen war und nun seine Beteiligung auf 50,1 Prozent reduziert.

49,9 Prozent der SMAG-Anteile sind künftig im Streubesitz. Das Unternehmen wird zum Ausgabepreis mit 260 Millionen Euro bewertet. Das Debüt im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Börse ist für den kommenden Montag (13. Juli) geplant. Mit Gabler und Vincorion hatten in diesem Jahr bereits zwei deutsche Firmen aus der Rüstungsbranche den Börsengang vollzogen. Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS hatte seine Börsenpläne allerdings verschoben, weil die Eigentümer sich eine höhere Bewertung erhoffen als die Anleger zuletzt zu zahlen bereit waren.

Die 1974 gegründete SMAG beschäftigt 170 Mitarbeiter. Mehr als 2.000 ihrer bis zu 40 Meter hohen Mastsysteme seien in über 20 Ländern im Einsatz. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz von 27 auf 34 Millionen Euro, in diesem Jahr sollen es schon 55 bis 60 Millionen sein. Die bereinigte operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) soll 2026 bei 19 bis 21 Prozent liegen.