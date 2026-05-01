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Börse Tokio legt zu

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Nikkei gewinnt 0,4 Prozent, kein Handel in China und Hongkong
 © AFP, HECTOR RETAMAL, Apa
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Der japanische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank sehr positiver Vorgaben der US-Börsen etwas von seinen klaren Vortagesverlusten erholt. Dabei überkompensierten starke Technologiewerte einige Schwächen im Automobil- und Finanzsektor. Der Nikkei-225 schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 59.513,12 Punkten.

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Positive Impulse lieferte die Rally an den US-Aktienmärkten am Donnerstag. Der technologielastige Nasdaq-100 schwang sich - angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm - zu einem Rekordhoch auf und gewann letztlich 1,0 Prozent. Für den US-Leitindex Dow Jones ging es mit plus 1,6 Prozent noch stärker nach oben.

Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea.

SHANGHAI - CHINA: FOTO: APA/APA/AFP/HECTOR RETAMAL

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