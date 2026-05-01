Börse Tokio legt zu

Positive Impulse lieferte die Rally an den US-Aktienmärkten am Donnerstag. Der technologielastige Nasdaq-100 schwang sich - angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm - zu einem Rekordhoch auf und gewann letztlich 1,0 Prozent. Für den US-Leitindex Dow Jones ging es mit plus 1,6 Prozent noch stärker nach oben.

Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea.