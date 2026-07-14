Boeing liefert so viele Flugzeuge wie zuletzt 2018

Der europäische Flugzeugbauer übergab im Juni 89 Flugzeuge an die Kunden. Im ersten Halbjahr steigerte Airbus damit die Zahl der Auslieferungen um 15 Prozent auf 351 Flugzeuge. Für das ganze Jahr nimmt der französisch-deutsche Konzern nach Reuters-Informationen intern nun 900 Auslieferungen ins Visier, das offizielle Ziel liegt aber weiter bei 870.

Auch bei Boeing wird in der zweiten Jahreshälfte mit einer weiteren Steigerung gerechnet. Der US-Konzern arbeitet zurzeit daran, die Produktion seines Bestsellers 737 MAX von derzeit 42 auf 47 Maschinen pro Monat hochzufahren. Technische Probleme und Pannen hindern Boeing seit Jahren daran, mehr 737 MAX zu bauen. Für seinen Verkaufsschlager hat Boeing nun insgesamt 7.206 Bestellungen erhalten, mehr als für den bisherigen "Bestseller" 737 Next Generation, der von 1997 bis 2020 gebaut wurde.

Im Juni verbuchte der US-Konzern 121 Flugzeugbestellungen, nach Abzug von Stornierungen liegt der Netto-Auftragseingang bei 113 Maschinen. Im ersten Halbjahr waren es 408. Auch hier liegt Boeing hinter Airbus: In Toulouse summierten sich die Aufträge von Jänner bis Juni auf 887 Flugzeuge, netto waren es 822.