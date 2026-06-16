BMW senkt Gewinnprognose

Der Konzern machte die negative Entwicklung des chinesischen Automarkts und die Auswirkungen des Iran-Kriegs verantwortlich. Die BMW-Chefetage will nun Sparmaßnahmen durch nicht näher erläuterte "weitere Struktur- und Effizienzmaßnahmen" beschleunigen. Die Kostensenkung soll zwar mittelfristig positive Auswirkungen haben, wird jedoch im zweiten Halbjahr das Ergebnis belasten. In China sind die Autoabsatzzahlen eingebrochen, eine Entwicklung, die nicht nur BMW trifft. Nach jüngsten Daten des chinesischen Autoindustrieverbands CPCA sanken die Verkäufe zwischen Jänner und Mai im Jahresvergleich um fast 20 Prozent.