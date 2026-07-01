Beschäftigungsaufbau in der US-Privatwirtschaft verlangsamt

"Das Tempo der Neueinstellungen spiegelt Angebot und Nachfrage gleichermaßen wider", schrieb ADP-Chefökonomin Nela Richardson. Die Jobsuche dauere zwar länger, aber es gebe auch Anzeichen für einen Arbeitskräftemangel in bestimmten Branchen. Vorerst führe dies insgesamt zu einer Verlangsamung der Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Trotz der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Energiepreise zeigte sich die US-Wirtschaft zuletzt robust. Dies gilt auch für den Arbeitsmarkt. Der offizielle Jobbericht der Regierung für Juni wird wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag bereits am morgigen Donnerstag veröffentlicht.