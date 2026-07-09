Berlusconis MFE erzielt Synergie-Effekte mit ProSieben

Bisher hatte MFE für 2026 positive Effekte von 30 Mio. Euro, für 2027 von 60 Mio. Euro und für 2028 von 110 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Zu ProSiebenSat.1 gehören in Österreich Puls 4, Puls24, ATV und ATV2.

"Wir beschleunigen den Prozess eindeutig", sagte MFE-Vorstandschef Pier Silvio Berlusconi bei einem Pressegespräch in Cologno Monzese bei Mailand am Donnerstag. Der Konzernumsatz sei von 2,6 Mrd. Euro im Jahr 2020 auf 6,5 Mrd. Euro im vergangenen Jahr gestiegen, erklärte Berlusconi. Kurzfristig werde der Umsatz wegen der Vereinfachung des Beteiligungsportfolios von ProSiebenSat.1 jedoch leicht zurückgehen. Sechs Beteiligungen seien bereits verkauft worden. Gleichzeitig sollten die Gewinnmargen steigen.

Ein Delisting von ProSiebenSat.1 an der Börse steht nach Angaben Berlusconis derzeit nicht zur Diskussion. Zwar halte MFE inzwischen mehr als 75 Prozent der Anteile an dem deutschen Medienunternehmen. Einen fremdfinanzierten Erwerb der restlichen Aktien (Leveraged Buyout) plane der Konzern jedoch kurzfristig nicht, teilte Pier Silvio Berlusconi mit.

Die von der Familie des 2023 verstorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrollierte Gesellschaft MFE will ProSieben wieder auf das Kerngeschäft Fernsehen ausrichten und die Schulden des Konzerns senken. MFE hatte seinen Anteil an ProSieben seit 2019 ausgebaut und im vergangenen Jahr die Kontrolle über den bayerischen Konzern übernommen.