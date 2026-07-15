Beige Book: US-Konjunktur belebt sich, Preisdruck lässt nach

Allerdings gebe es eine größere Unsicherheit mit Blick auf die Treibstoffkosten. Der Bericht erschien zwei Wochen vor der nächsten Zinssitzung der Notenbank, der zweiten unter der Leitung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh.

Warsh hatte bei seiner Anhörung im Kongress am Dienstag und Mittwoch ein weitgehend positives Konjunkturbild gezeichnet: Demnach wächst die US-Wirtschaft in solidem Tempo und erweist sich trotz des vom Nahost-Konflikt ausgelösten Energiepreisschocks als widerstandsfähig. Der Wirtschaftsmotor lief auch Anfang des Jahres größtenteils rund. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte endgültigen Daten zufolge auf das Jahr hochgerechnet im Zeitraum von Januar bis März um 2,1 Prozent zu.