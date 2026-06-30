Bayer-Vergleich zu Glyphosat: US-Gericht verschiebt Anhörung

Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA dem Agrar- und Pharmakonzern einen wichtigen juristischen Sieg verschafft und Tausende Klagen eingeschränkt, in denen dem Unternehmen mangelhafte Warnhinweise auf Krebsrisiken auf den Roundup-Etiketten vorgeworfen wurden.

Bayer sieht sich in den USA mit rund 65.000 Klagen von Personen konfrontiert, die ihre Krebserkrankungen auf den glyphosathaltigen Unkrautvernichter zurückführen. Der Konzern, der Roundup 2018 mit der Übernahme von Monsanto erworben hatte, weist die Vorwürfe zurück.