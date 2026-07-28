Bauchemiekonzern Sika erhöht Umsatzprognose für 2026

Wegen des starken Schweizer Frankens sank der berichtete Umsatz nominal jedoch um 1,5 Prozent auf 5,59 Milliarden Franken (6,02 Mrd. Euro). Der Betriebsgewinn (EBITDA) lag bei 1,06 Mrd. Franken, was einer Marge von 19,0 Prozent entspricht. Unter dem Strich verdiente Sika mit 552,1 Millionen Franken geringfügig weniger als im Vorjahreszeitraum mit 554,4 Mio. Franken.

Konzernchef Thomas Hasler erklärte, das Unternehmen habe trotz eines verhaltenen Marktes und geopolitischer Unsicherheiten Marktanteile hinzugewonnen. Für das Gesamtjahr senkte Sika die Prognose für die EBITDA-Marge auf 19,0 bis 19,5 von 19,5 bis 20 Prozent.