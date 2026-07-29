BASF startet weiteren Teil des angekündigten Aktienrückkaufs

Damit soll das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden. BASF hatte im September 2024 angekündigt, von 2025 bis 2028 insgesamt 12 Mrd. Euro an die Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen auszuschütten. Konkret beabsichtigt BASF, jährlich eine Dividende von mindestens 2,25 Euro je Aktie oder rund 2 Mrd. Euro pro Jahr zu zahlen. Insgesamt sollen in den vier Jahren rund 8 Mrd. Euro als Dividenden ausgeschüttet und mindestens 4 Mrd. Euro den Rückkauf von eigenen Anteilen gesteckt werden. Im Zeitraum von November 2025 bis Juni 2026 seien davon bereits Aktien im Wert von rund 1,5 Mrd. Euro zurückgekauft worden.