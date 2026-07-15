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BASF hebt nach Gewinnsprung Jahresziele an

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++ ARCHIVBILD ++ Umsatz stieg um 16 Prozent
 © APA/APA/dpa/Uwe Anspach
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BASF hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) soll 2026 nun zwischen 6,9 und 7,7 Mrd. Euro liegen, teilte der deutsche Chemiekonzern am Mittwoch mit.

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Bisher wurden 6,2 bis 7,0 Mrd. erwartet. Im abgelaufenen Quartal kletterte das bereinigte Ergebnis nach vorläufigen Zahlen auf 2,4 (Vorjahreszeitraum: 1,6) Mrd. Euro und übertraf damit die Analystenschätzungen deutlich. Der Umsatz stieg dank höherer Preise und einer anziehenden Nachfrage um 16 Prozent auf 17,2 Mrd. Euro.

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