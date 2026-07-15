BASF hebt nach Gewinnsprung Jahresziele an

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BASF hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) soll 2026 nun zwischen 6,9 und 7,7 Mrd. Euro liegen, teilte der deutsche Chemiekonzern am Mittwoch mit.

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