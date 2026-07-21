Banken haben Vergabestandards für Firmenkredite verschärft

"Der Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist weiterhin mit Unsicherheit behaftet, wobei die Banken ihre Einschätzungen im Verlauf der Gespräche anpassen", hieß es dazu weiter. Die Geldhäuser achteten weiterhin stark auf Risiken und beobachteten die Kreditrisiken insbesondere in den am stärksten betroffenen Sektoren genau.

Betrachtet man die größten Länder des Euroraums, so meldeten Banken in Deutschland, Spanien und Frankreich strengere Kreditvergabestandards für Unternehmen, während diese in Italien gelockert wurden. Für das laufende dritte Quartal erwarten die Banken im Euroraum eine weitere Straffung der Kreditvergabestandards, allerdings in moderaterem Tempo.

Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten im Euroraum hat sich unterdessen im Frühjahr leicht verstärkt. Für das dritte Quartal erwarten die Banken einen moderaten Anstieg der Kreditnachfrage. Die Ergebnisse des im Fachjargon als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannten EZB-Berichts sind für die Währungshüter eine Orientierungshilfe für ihre Geldpolitik. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) informierte am Dienstag über die Österreich-Ergebnisse der BLS. Die Kreditangebotspolitik der Banken und die Kreditnachfrage der Unternehmen in Österreich seien im zweiten Quartal 2026 stabil geblieben. In der vorangegangenen Umfrage erwartete Verschlechterungen infolge des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten seien ausgeblieben. "Allerdings verstärkt der Krieg den bestehenden Anpassungsbedarf der Unternehmen an die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen inklusive der Folgen des Klimawandels", schreibt die OeNB in einer Aussendung.

Die EZB dürfte ihre Leitzinsen am Donnerstag unverändert lassen, so die Einschätzung des Research-Teams der Deutschen Bank. Die Ökonomen verweisen zugleich darauf, dass mit den jüngsten Preisanstiegen bei Öl und Gas die finanzmarktbasierten Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen wieder gestiegen seien. Eine Anhebung um einen Viertelprozentpunkt im September gelte als "nahezu sicher". Die EZB hatte den Leitzins bereits im Juni um einen Viertelprozentpunkt auf 2,25 Prozent nach oben gesetzt. Mit einer Inflationsrate von zuletzt 2,8 Prozent verfehlen die Währungshüter ihre Zielmarke von 2,0 Prozent weiterhin deutlich. Sie wollen vermeiden, dass der vom wiederaufgeflammten Iran-Krieg angetriebene Anstieg der Energiekosten auf andere Preise übergreift und einen dauerhaften Inflationsschub auslöst.