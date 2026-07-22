Abo

Bank EFG International sammelt kräftig Neugeld ein

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Vermögensverwalter EFG International verzeichnete höhere Kosten
 © APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
©APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der Schweizer Vermögensverwalter EFG International hat im ersten Halbjahr 2026 weniger verdient. Höhere Kosten und der ausbleibende Sonderertrag des Vorjahres drückten den Gewinn auf 184,6 (Vorjahresperiode 221,2) Mio. Franken (199,37 bzw. 238,8 Mio. Euro), wie EFG am Mittwoch mitteilte. Im ersten Halbjahr 2025 hatte eine rund 45 Mio. Franken schwere Vergleichszahlung von einem taiwanischen Versicherer zu einem Rekordgewinn geführt.

von

Getragen von der guten Entwicklung der Finanzmärkte, einer günstigen Fremdwährungsentwicklung und neu eingeworbenen Kundengeldern kletterten die verwalteten Vermögen im Vergleich zum Wert von Ende 2025 um 6,2 Prozent auf 196,3 Mrd. Franken. EFG sammelte bei reichen Privatkunden netto 5,7 Mrd. Franken an neuen Geldern ein.

Gutes Wachstum verbuchte die Bank insbesondere in Kontinentaleuropa, dem Nahen Osten und der Region Asien/Pazifik. Auf das Jahr hochgerechnet entspreche dies einer Wachstumsrate von 6,2 Prozent. Dies liegt leicht über den jährlich angestrebten vier bis sechs Prozent. Rivale Julius Bär hatte am Vortag ein Plus von 2,2 Prozent gemeldet. Der größte reine Vermögensverwalter für Reiche und Superreiche der Schweiz ist dabei, sich von Kunden aus Hochrisiko-Ländern oder sensiblen Branchen zu trennen, die dem Institut Probleme eintragen könnten. EFG-Konzernchef Giorgio Pradelli bestätigte die mittelfristigen Ziele.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!