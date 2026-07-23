Bank Austria mit Gewinnplus im Halbjahr 2026

Vor allem das Wachstum im Firmenkundengeschäft (plus 8 Prozent Firmenkundenkredite) habe dazu beigetragen, schreibt die Bank und verweist auch auf ihre Wachstumsinitiativen wie die KMU-Offensive, die seit Anfang 2025 1.500 neue Kunden gebracht habe oder den Einstieg in das Kreditkarten-Geschäft. Vor Kurzem hatte die Bank Austria den Kauf eines Gutteil des Österreich-Geschäfts des Zahlungsdienstleisters First Data, der in Österreich unter dem Namen TeleCash operiert, bekanntgegeben.

Auch Kosteneinsparungen trugen zum Ergebnis bei. Die Betriebsaufwendungen sanken um 2,8 Prozent auf 489 Mio. Euro. Die Kosten-Ertrags-Quote (Cost-Income-Ratio/CIR) verbesserte sich von 38,1 Prozent auf 37,0 Prozent. Auch die Vorsorgen für Kreditausfälle (Loan Loss Provisions) gingen um 13,7 Prozent auf 38 Mio. Euro zurück.