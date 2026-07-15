Bajaj Mobility steigerte Umsatz im 2. Quartal weiter

Der Konzern verkaufte den Angaben zufolge im zweiten Quartal 48.672 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS außerhalb des indischen Marktes, was einer Steigerung von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Steigerung von 21 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2026 entspricht.

Die operativen Ergebnismargen dürften laut den vorläufigen Zahlen im Jahresabstand deutlich ins Plus gedreht haben. Für das zweiten Quartal 2026 erwartet die Gesellschaft eine EBITDA-Marge von rund 8,7 Prozent und für das gesamte erste Halbjahr von rund 5,4 Prozent. Abzüglich der Sanierungsgewinne waren die Margen im Vorjahr negativ. Zum operativen Gewinn und Konzernergebnis machte das Unternehmen vorerst keine Angaben. Die Präsentation der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal ist für den 27. August angesetzt.