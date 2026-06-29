Baidus KI-Sparte plant Börsengang mit 50 Mrd. Dollar

Baidu reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Konzern hatte im Jänner mitgeteilt, dass Kunlunxin vertraulich einen Antrag auf eine Börsennotierung in Hongkong eingereicht habe, um eine Abspaltung vorzubereiten.

Die 2012 als interne Abteilung gegründete Sparte wird inzwischen unabhängig geführt, Baidu hält jedoch weiterhin die Mehrheit. Kunlunxin beliefert hauptsächlich den Mutterkonzern, baut aber seit zwei Jahren sein externes Geschäft aus. So ist der Internetriese Tencent Insidern zufolge Kunde, während der TikTok-Eigentümer ByteDance den Einsatz der Chips erwägt.

Der Börsengang fällt in eine Phase, in der die Regierung in Peking im Zuge der Rivalität mit den USA die technologische Unabhängigkeit des Landes vorantreibt und gezielt heimische KI- und Chip-Unternehmen fördert. Dies beschert dem chinesischen Markt für Technologie-Börsengänge das stärkste Jahr seit 2023.