Aufschwung bei IT-Dienstleister Bechtle geht weiter

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Der IT-Dienstleister Bechtle befindet sich nach dem schwierigen Vorjahr weiter in der Erholungsspur. Das MDAX-Unternehmen erhöhte am Dienstag nach einem überraschend guten zweiten Quartal seine Jahresprognose. Beim Umsatz und dem Vorsteuerergebnis schätzt Chef Thomas Olemotz den Anstieg 2026 nun auf 5 bis 10 Prozent statt zuvor 0 bis 5 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

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