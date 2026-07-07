ATX verliert zu Handelsbeginn 0,46 Prozent

In Österreich war die Meldungslage noch sehr ruhig. An den asiatischen Börsen sackten die KI-Werte ab. Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt das Sinnbild der KI-Rally, verbuchte heute ein Minus von knapp 5 Prozent. Das spüren auch die Papiere des Leiterplattenherstellers AT&S, für die es heute um 8,4 Prozent nach unten ging.

Für die im ATX schwer gewichteten Bankaktien ging es ins Minus. Erste Group lagen bei minus 0,2 Prozent, BAWAG bei minus 0,3 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) bei minus 0,5 Prozent.

Die Ölwerte zählten zum Start zu den Gewinnern. Die schwergewichteten OMV-Papiere reihten sich mit plus 1,9 Prozent vorne ein. SBO legten 1,2 Prozent zu. Ganz oben im ATX fanden sich Wienerberger mit plus 2,1 Prozent.

Datenseitig richten sich die Blicke anfänglich nach Deutschland mit erfreulichen Zahlen. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Mai stärker als erwartet hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,9 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In den USA wird heute die Handelsbilanz vorgelegt. Die Experten der Helaba erwarten eine kräftige Ausweitung des Fehlbetrags.