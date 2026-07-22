AT&T gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet

Die Erlöse des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und von Verizon stiegen im abgelaufenen Quartal im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 31,6 Mrd. US-Dollar (rund 27,7 Mrd. Euro). Damit lagen sie leicht unter den Erwartungen von Analysten.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit einem Anstieg um rund fünf Prozent auf 12,3 Mrd. Dollar indessen leicht über den Markterwartungen. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 4,5 auf rund 4,6 Mrd. Dollar.