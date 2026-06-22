AT&S - JPMorgan hält nun vier Prozent der Stimmrechte

Die US-Investmentbank JPMorgan Chase & Co hat ihren Anteil am steirischen Leiterplatten- und IC-Substrathersteller AT&S erhöht und hält nun 4,14 Prozent der Stimmrechte an dem Unternehmen. Rund 3,9 Prozent der Stimmrechte werden über Aktien, knapp 0,3 Prozent über andere Finanzinstrumente gehalten. Damit wurde am 18. Juni eine meldepflichtige Schwelle erreicht, heißt es in einer am Montagabend veröffentlichten Pflichtmitteilung.
von
Die AT&S-Aktie hat heuer bereits kräftig zugelegt, seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als versiebenfacht. Am Donnerstag hatte AT&S die Aufnahme seiner Aktien in den Aktienindex Stoxx-Europe-600 gemeldet. Der Euro-Stoxx-600 umfasst 600 börsennotierte Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen aus 17 europäischen Ländern und spiegelt die Entwicklungen an den europäischen Kapitalmärkten wider.
LEOBEN/HINTERBERG - ÖSTERREICH: FOTO: APA/PETER KOLB