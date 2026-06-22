AT&S - JPMorgan hält nun vier Prozent der Stimmrechte

Die US-Investmentbank JPMorgan Chase & Co hat ihren Anteil am steirischen Leiterplatten- und IC-Substrathersteller AT&S erhöht und hält nun 4,14 Prozent der Stimmrechte an dem Unternehmen. Rund 3,9 Prozent der Stimmrechte werden über Aktien, knapp 0,3 Prozent über andere Finanzinstrumente gehalten. Damit wurde am 18. Juni eine meldepflichtige Schwelle erreicht, heißt es in einer am Montagabend veröffentlichten Pflichtmitteilung.

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