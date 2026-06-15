AT&S baut Produktion für KI aus, Aktie vor Rekordsprung

Der Leiterplattenhersteller AT&S setzt auf den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) und treibt damit seine Aktien in die Höhe. Die Titel schossen an der Wiener Börse am Montag um 30 Prozent nach oben und steuern damit auf den größten Tagesgewinn ihrer Geschichte zu. Das Unternehmen baut nach eigenen Angaben seine Produktion von KI-Substraten in einem Werk in Malaysia aus.

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