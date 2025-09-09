Trend Logo
ASML beteiligt sich an europäischer KI-Hoffnung Mistral

Chipausrüster erwirbt rund 11 % an dem französischen Startup
 © APA/APA/AFP/BERTRAND GUAY
Die europäische KI-Hoffnung Mistral hat mit dem niederländischen Chipausrüster ASML einen Großaktionär aus der Techbranche gefunden. ASML investiert eigenen Angaben zufolge innerhalb einer Finanzierungsrunde 1,3 Mrd. Euro und hält damit rund 11 Prozent an dem französischen Startup. Die Mistral-Bewertung steigt damit auf knapp 12 Mrd. Euro. Der Schritt war erwartet worden, nachdem vor kurzem die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet hatte.

Die beiden Unternehmen gehen zudem eine strategische Partnerschaft ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit kann der niederländische Konzern, Modelle mit Künstlicher Intelligenz (KI) testen, um die eigenen Produkte zu verbessern.

Das KI-Start-up Mistral AI (Le Chat) entwickelt vor allem Open-Source-Sprachmodelle und achtet dabei besonders auf Privatsphäre. ASML ist mit einem Börsenwert von zuletzt rund 266 Mrd. Euro nach SAP das zweitwertvollste Technologieunternehmen Europas.

