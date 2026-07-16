Annahmefrist im Addiko-Bieterkampf verlängert

Die NLB bietet 37,00 Euro je Addiko-Aktie und übertrifft das Angebot der konkurrierenden Raiffeisen Bank International (RBI) von 26,50 Euro um 10,50 Euro und damit in Summe um etwas mehr als 200 Mio. Euro. Zuletzt notierte die Aktie an der Wiener Börse bei 27,00 Euro.

Die RBI hatte am Dienstag mitgeteilt, dass ihr zu diesem Zeitpunkt bereits 51,28 Prozent der Anteilsscheine angedient wurden. Rechnerisch kann die NLB die Hürde also nur nehmen, wenn Aktionäre ihre Zusagen an die RBI wieder zurückziehen und sich umentscheiden. Allerdings setzt sich die RBI für die Übernahme selbst eine Schwelle von 55 Prozent. Ursprünglich wäre die Annahmefrist bis 22. Juli gelaufen.