American Express verdiente im Quartal mehr als gedacht

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 19,6 Mrd. US-Dollar (17,2 Mrd. Euro), wie American Express am Freitag in New York mitteilte. Der Überschuss legte um acht Prozent auf 3,1 Mrd. Dollar zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Ausgaben der Kunden mit Amex-Karten seien um neun Prozent gewachsen, berichtete Squeri. Gleichzeitig legte American Express 1,1 Mrd. Dollar für faule Kredite zur Seite und damit weniger als ein Jahr zuvor.

Anders als Visa und Mastercard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen.