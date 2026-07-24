Abo

American Express verdiente im Quartal mehr als gedacht

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Aktie reagiert trotz höherem Umsatzziel mit Verlusten auf die Zahlen
 © APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Kauffreude seiner Kunden stimmt den US-Kreditkartenanbieter American Express optimistischer für das laufende Jahr. Konzernchef Stephen Squeri rechnet nun mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und fasst damit das obere Ende der bisherigen Zielspanne ins Auge. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin 17,30 bis 17,90 US-Dollar erreichen. Im zweiten Quartal lief es besser als erwartet, vorbörslich reagierte die Amex-Aktie dennoch mit einem Kursverlust von 3 Prozent auf die Zahlen.

von

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 19,6 Mrd. US-Dollar (17,2 Mrd. Euro), wie American Express am Freitag in New York mitteilte. Der Überschuss legte um acht Prozent auf 3,1 Mrd. Dollar zu und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Ausgaben der Kunden mit Amex-Karten seien um neun Prozent gewachsen, berichtete Squeri. Gleichzeitig legte American Express 1,1 Mrd. Dollar für faule Kredite zur Seite und damit weniger als ein Jahr zuvor.

Anders als Visa und Mastercard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu Flughafen-Lounges bekommen.

DES PLAINES - USA: FOTO: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!