American Airlines enttäuscht mit Ausblick

Auch mit seinem Ausblick für das laufende Quartal blieb American Airlines hinter den Analystenschätzungen zurück. Der Vorstand kündigte einen bereinigten Verlust je Aktie von 20 bis 40 Cent an, während Experten lediglich mit 4 Cent je Anteilsschein rechneten. "Wir restrukturieren das Unternehmen, um eine noch effizientere Fluggesellschaft aufzubauen", erklärte Konzernchef Robert Isom. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Papiere gaben vorbörslich um 6 Prozent nach.

Mit einem Umsatzplus von 2,7 Prozent auf 54,2 Mrd. Dollar (51,9 Mrd. Euro) verbuchte American Airlines 2024 einen Rekordumsatz. Der Nettogewinn legte um knapp 3 Prozent auf 846 Mio. Dollar.