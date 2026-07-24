Allianz übernimmt HSBC Life für 2,09 Mrd. Dollar

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Der Münchner Versicherungsriese Allianz verstärkt im zweiten Anlauf sein Geschäft in Singapur. Die Allianz übernimmt die singapurische Versicherungstochter der britisch-asiatischen Bank HSBC, HSBC Life, für 2,09 Milliarden Dollar (ca. 1,83 Mrd. Euro), wie HSBC in der Nacht auf Freitag mitteilte. HSBC hatte die Tochter zum Verkauf gestellt, die Allianz setzte sich Berichten zufolge in einem Bieterverfahren gegen die japanischen Versicherer Daiichi Life und Sumitomo durch.

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