Allianz übernimmt HSBC Life für 2,09 Mrd. Dollar

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Der Münchner Versicherungsriese Allianz verstärkt im zweiten Anlauf sein Geschäft in Singapur. Die Allianz übernimmt die singapurische Versicherungstochter der britisch-asiatischen Bank HSBC, HSBC Life, für 2,09 Milliarden Dollar (ca. 1,83 Mrd. Euro), wie HSBC in der Nacht auf Freitag mitteilte. HSBC hatte die Tochter zum Verkauf gestellt, die Allianz setzte sich Berichten zufolge in einem Bieterverfahren gegen die japanischen Versicherer Daiichi Life und Sumitomo durch.
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Vorstandschef Oliver Bäte hat sich den Ausbau des dortigen Geschäfts auf die Fahnen geschrieben. Ende 2024 war die Allianz in Singapur wegen politischer Widerstände an der 1,15 Milliarden Euro schweren Übernahme der Income Insurance gescheitert. Die Regierung des Stadtstaats hatte den Deal blockiert, aus Sorge, dass Income Insurance unter dem neuen Eigentümer das Ziel aufgeben würde, erschwingliche Versicherungen für Geringverdiener anzubieten.