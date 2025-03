Allianz steigt mit Milliardengewinn aus Indien-Joint Venture aus

Die Allianz werde daraus einen Gewinn von rund 1,3 Milliarden Euro verbuchen. Der Versicherungsriese hatte Insidern zufolge vergeblich versucht, seine Beteiligung an den Joint Venture auszubauen.

Die Allianz sucht nun einen neuen Partner: "Indien bleibt einer der Wachstumsmärkte der Allianz. Sie wird neue Möglichkeiten prüfen, um ihre Position auf dem Markt zu stärken und ihr Geschäftspotential zu erweitern, nicht nur als Investor, sondern auch in operativer Rolle", hieß es in der Mitteilung. Die Erlöse aus dem Ausstieg bei Allianz Bajaj könnten auch wieder in das Indien-Geschäft fließen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte im Herbst berichtet, die Allianz und die zum Imperium des Milliardärs Mukesh Ambani (Reliance Industries) gehörende Jio Financial Services sprächen über die Gründung eines gemeinsamen Lebens- und eines Sachversicherers.