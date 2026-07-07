Airbus und MTU mit Joint Venture für Brennstoffzellenantrieb

Das neue Unternehmen solle mit den nötigen behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen. Es solle den gesamten Lebenszyklus von Brennstoffzellen-Antriebssträngen abdecken, wie es hieß: "von der Entwicklung über die Erprobung und Zertifizierung bis hin zur Kommerzialisierung."

Wasserstoff-Brennstoffzellen erzeugen Strom durch eine elektrochemische Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff, bei der Wasserdampf entsteht. Airbus konzentriert sich nach früheren Angaben bei der Entwicklung vollelektrischer Flugzeug-Antriebe auf diese Technologie.