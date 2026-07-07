Airbus und MTU mit Joint Venture für Brennstoffzellenantrieb

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Der Flugzeugbauer Airbus und der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines planen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung von Brennstoffzellen-Triebwerken. "Unser geplantes Joint Venture ist der nächste logische Schritt im Rahmen unserer gemeinsamen Vision eines wasserstoffbasierten Antriebskonzepts für die Luftfahrt", sagte Bruno Fichefeux, Leiter Zukunftsprogramme bei Airbus.
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Das neue Unternehmen solle mit den nötigen behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen. Es solle den gesamten Lebenszyklus von Brennstoffzellen-Antriebssträngen abdecken, wie es hieß: "von der Entwicklung über die Erprobung und Zertifizierung bis hin zur Kommerzialisierung."
Wasserstoff-Brennstoffzellen erzeugen Strom durch eine elektrochemische Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff, bei der Wasserdampf entsteht. Airbus konzentriert sich nach früheren Angaben bei der Entwicklung vollelektrischer Flugzeug-Antriebe auf diese Technologie.
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