Agrana verkauft Teile des Geländes am Standort Leopoldsdorf

Die börsenotierte Agrana hat sich von weiteren Teilen des Geländes der ehemaligen Zuckerfabrik Leopoldsdorf getrennt: Die Schweizer PCS-Holding erwarb rund 50 Hektar des Geländes. Ein anderer Teil des Geländes wurde bereits an den Schienenfahrzeughersteller Stadler verpachtet, an dem die PCS Holding mit knapp 31 Prozent beteiligt ist.

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