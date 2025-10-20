Novartis eröffnete in Tirol weitere Produktionsanlage

Der Pharmakonzern Novartis hat insgesamt 500 Mio. Euro in die neuen Biotech-Anlagen in Tirol investiert. Bei der feierlichen Eröffnung wurden von Verantwortlichen indes bessere Rahmenbedingungen für die Industrie eingemahnt.

Für Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) war die Investition von Novartis jedenfalls ein „starkes Zeichen für den Life-Science-Standort Österreich“. Der Bereich Life-Science sei ein klares Stärkefeld von Österreich. Aktuell arbeite man auch deshalb in der schwarz-rot-pinken Koalition bis Ende des Jahres an einer Industriestrategie für Österreich, bei der dieser Bereich eine wichtige Rolle spielen werde. Life-Science-Agenden bundesweit vor den Vorhang zu holen und zu unterstützen sei überaus wichtig, zumal sich die „Industrie insgesamt in einer Transformation befindet".