Adesso wird etwas zuversichtlicher beim Jahresumsatz

Der deutsche IT-Dienstleister Adesso sieht sich trotz ausbleibender Impulse von öffentlichen Kunden auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz dürfte im laufenden Jahr gar eher am oberen Ende der Prognosespanne von 1,35 bis 1,45 Mrd. Euro landen, hieß es am Mittwoch vom Unternehmen. Die Dortmunder erwarten weiter Nachholeffekte aus dem öffentlichen Sektor, die allerdings bisher auf sich warten ließen.

